Auto durchbricht Hauswand in Südhessen - Zwei Personen schwer verletzt

Von: Robin Kunze

Zwei Schwerverletzte eines Unfalls in Wald-Michelbach mussten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Auto durchbrach eine Hauswand. © Stefan Sauer / dpa

In Wald-Michelbach im Odenwald durchbricht ein Auto eine Hauswand und kommt erst in der Küche zum Stehen. Zwei Personen werden schwer verletzt.

Wald-Michelbach - Eine durchbrochene Hauswand, ein gewaltiger Schock für vier Bewohner, schwere Verletzungen für einen Autofahrer und seine Beifahrerin: so lauten die Folgen eines heftigen Autounfalls am Sonntag (2. Juli) in Wald-Michelbach.

Der Wagen raste aus bisher noch ungeklärten Gründen an der Bergstraße in Südhessen über eine Wiese, dann durch einen Zaun und durchschlug letztlich die Fassade eines Gebäudes. Erst in der Küche des Wohnhauses kam die Horror-Fahrt zu einem folgenreichen Ende. Die vier Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon, mussten das Haus aufgrund von Einsturzgefahr verlassen.

Die Insassen des Autos wurden dabei schwer verletzt. Der 54-jährige Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin wurden aufgrund der schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut erstem Polizeibericht könne eine medizinische Ursache als Unfallgrund nicht ausgeschlossen werden.

Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Auch am Samstag (1. Juli) kam es zu einem schweren Unfall: An der hessischen Grenze zu Bayern mussten vier Personen per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Eine Frau verstarb. (dpa/rk)