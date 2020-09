Tödlicher Unfall: Sie wollte sie nur abholen - Seniorin überrollt Freundin mit Auto

In Dietershausen im Kreis Fulda ist eine Seniorin bei einem tödlichen Unfall von einem Auto überfahren worden. Die Autofahrerin und das Opfer kannten sich. Eine weitere Person wurde verletzt.

Tragischer Unfall ereignet sich am 25.09.2020 im Kreis Fulda in Hessen.

ereignet sich am 25.09.2020 im Kreis Fulda in Zwei Seniorinnen verunglücken.

verunglücken. Eine Frau wird von einem Auto überrollt und stirbt.

Künzell - Eine 86 Jahre alte Frau ist in Hessen am Freitag (25.09.2020) von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach ereignete sich der tragische Unfall in Künzell im Ortsteil Dietershausen (Kreis Fulda).

Demnach war das Opfer gemeinsam mit einer 79 Jahre alten Freundin auf einer Feier in der Straße Am Steinboß. Gegen 22.45 Uhr wollten die beiden Seniorinnen die Feierlichkeiten verlassen. Da die 86-Jährige laut Polizei schlecht zu Fuß war, holte die 79-Jährige ihr Auto, das in der Weinbergstraße geparkt war.

Tragischer Unfall in Hessen: Seniorin stürzt vor Auto

Die 86 Jahre alte Frau ging laut Polizei dem herannahenden Auto der 79-Jährigen entgegen. Dabei wurde sie von einer 82-jährigen Frau beim Gehen gestützt. Dann passierte das Unglück: Die 86-Jährige und die 82-Jährige stürzten vermutlich kurz vor dem herannahenden Auto zu Boden. Die Polizei konnte den Grund dafür noch nicht ermitteln.

Offenbar konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig vor ihrer Freundin bremsen. Das Auto überrollte die 86-Jährige laut Polizei mehrfach. Das Opfer soll bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen im Brustbereich und an den Beinen erlitten haben.

Auch die 82-jährige Helferin des Opfers soll sich bei dem Sturz im Brust- und Beinbereich verletzt haben. Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus im Kreis Fulda (Hessen) gebracht.

Tragischer Unfall in Hessen: Opfer verstirbt im Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, erlag das 86 Jahre alte Opfer noch in der Nacht ihren Verletzungen. Der Zustand der 82-Jährigen ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall in Hessen aufgenommen. (Philipp Zettler)