Auto gerät bei Unfall in Brand: Zwei Verletzte

Teilen

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Bei einen Verkehrsunfall in Kassel sind am späten Donnerstagabend zwei Autoinsassen schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Ermittlungen hatte der 27 Jahre alte Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, die Kontrolle über den Sportwagen verloren. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich, prallte auf ein geparktes Fahrzeug und ging in Flammen auf.

Kassel - Ersthelfer „griffen beherzt ein“ und zogen den Fahrer und seine 25-jährige Begleiterin aus dem brennenden Sportwagen, wie die Beamten weiter berichteten. Auch das geparkte Auto ging in Flammen auf.

Der Gesamtschaden an den beiden Autos beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50 000 Euro. Darüber hinaus wurde ein weiteres geparktes Auto durch die Hitzeentwicklung beschädigt, geriet aber nicht in Brand. Wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. dpa