Auto kracht gegen Lkw: Tödlicher Unfall auf Bundesstraße

Ursache unklar

+ © Carsten Rehder/dpa Einsatz für Polizei und Rettungskräfte: Auf der B27 gab es einen tödlichen Verkehrsunfall. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ein Unfall, bei dem ein 65-Jähriger ums Leben gekommen ist, hat sich auf der B27 in Fulda ereignet. Ein Audi kollidierte mit einem Lkw.

Fulda - Bei einem schweren Unfall auf der B27 in Fulda ist ein Autofahrer ums Leben gekommen*. Wie die Polizei berichtet, war ein Ehepaar aus der Gemeinde Kalbach in einem Audi A3 auf der Bundesstraße von Fulda kommend in Richtung Lehnerz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen entgegenkommenden Lkw.

„Der 65-jährige Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag", berichtet Polizeisprecherin Sandra Hanke.