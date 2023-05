Auto kracht in Bad Arolsen in Hauswand - Rettungshuschrauber im Einsatz

Von: Niklas Hecht

Ein Auto krachte am Sonntagabend in Bad Arolsen gegen eine Hauswand. © Hessennews TV

Ein Pkw prallt in Bad Arolsen gegen eine Hauswand. Der Fahrer wird schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Arolsen - Schwerer Verkehrsunfall in Bad Arolsen: Ein Auto krachte in der Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg am Sonntagabend (7. Mai) gegen eine Hauswand. Wie die örtliche Freiwillige Feuerwehr berichtet, befuhr der 55-jährige Unfallfahrer gegen 21.30 Uhr die Sandlandstraße in Richtung Arolser Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen bog der Mann im Kreuzungsbereich dann allerdings nicht ab, sondern fuhr weiter geradeaus und prallte in die Wand eines Wohnhauses. Der 55-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Ein Rettunschrauber brachte den Unfallfahrer vom örtlichen Sportplatz in ein Krankenhaus. © Hessennews TV

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit einem Rettungswagen zum örtlichen Sportplatz transportiert, wie die Feuerwehr weiter berichtet. Von dort brachte ihn ein Rettunsghubschrauber in ein Krankenhaus. Die Bewohner des beschädigten Hauses mussten dieses aus Sicherheitsgründen vorerst verlassen. Ein Baugutachter prüft nun, wie der groß der entstandene Schaden ist. Die Arolser Straße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. (nhe)

Erst vor wenigen Tagen hatte sich bei Frankenberg-Röddenau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mensch starb und zwei Menschen schwer verletzt wurden.