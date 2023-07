Auto kracht in Unfallstelle: Mutter und Kind verletzt

Ein Motorradunfall in Aarbergen im Taunus hat einen weiteren Unfall ausgelöst, bei dem eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn verletzt worden sind. Die 45-jährige Autofahrerin habe zu spät bemerkt, dass nach dem Motorradunfall am Mittwochnachmittag einige Fahrzeuge an der Unglücksstelle standen, teilte die Polizei mit. Ihr Wagen fuhr nahezu ungebremst auf ein stehendes Auto auf.

Aarbergen - Die Frau und ihr Kind wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatte ein Motorradfahrer auf der B54 die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in die Schutzplanke gefahren. Von dort prallte das Motorrad zurück auf die Fahrbahn und beschädigte die Maschine eines nachfolgenden Bikers. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin mit seinem Motorrad, das kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Supermarktes gefunden wurde. Es war nicht zugelassen und wurde daher von der Polizei sichergestellt. dpa