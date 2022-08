Auto stößt mit Motorrad zusammen: Motorradfahrer stirbt

Teilen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto auf der L3323 im Landkreis Limburg-Weilburg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 31-Jähriger mit seinem Auto am Dienstagabend aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve vom Fahrstreifen abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dabei prallte er frontal in ein entgegenkommendes Motorrad.

Limburg - Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ihm wurde eine Blutentnahme entnommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro. dpa