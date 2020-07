Mercedes überschlägt sich mehrfach - neue Details bekannt

Ein Mercedes hat sich mehrfach überschlagen. Der Unfall endete tödlich. Ein Schwerverletzter wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ursache noch nicht geklärt.

Update vom Donnerstag, 23.07.2020, 11.29 Uhr: Die Polizei hat neue Details zu dem tödlichen Unfall veröffentlicht. Bei der tödlich verunglückten Person handele es sich um den Beifahrer. Der 39-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Erstmeldung: Pfordt - Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer getöteten Person ereignete sich am Mittwochabend (22.07.2020) gegen 20.10 Uhr zwischen der L3143 und der Ortseinfahrt von Pfordt im mittelhessischen Vogelsbergkreis auf der K80. Der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten Mercedes verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mercedes überschlug sich mehrfach und kam auf der K80 völlig zerstört auf dem Dach zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde eine Person (25) aus dem Mercedes geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Eine weitere Person wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit, dem Rettungsdienst übergeben und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren.

Zur Unfallrekonstruktion wurde von der Polizei ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K80 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

