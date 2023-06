Auto überschlägt sich: Fünf Jugendliche verletzt

„Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall in Sinntal in Osthessen sind am Donnerstagabend fünf Jugendliche verletzt worden. Aus unbekannter Ursache hatte ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Sinntal - Der Fahrer sowie seine vier Mitfahrer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. dpa