Frau (21) bei Unfall auf A66 verletzt: Ist ein SUV-Rüpel verantwortlich?

Eine Frau kommt mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und verletzt sich. Die Polizei hegt den Verdacht: Ein rücksichtsloser SUV-Fahrer könnte verantwortlich sein.

Langenselbold - Eine Frau baute am Sonntag (8.12.2019) auf der Autobahn A66 einen Unfall, weil sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Die Polizei vermutet, der Unfall wurde durch einen anderen Fahrer und seiner rücksichtslosen Fahrweise verursacht. Dies teilte die Polizei Südosthessen am Montag mit.

A66 Richtung Fulda: Frau fährt auf der Straße, dann bremst plötzlich ein SUV ab

Demnach war eine 21 Jahre alte Frau auf der A66 in Richtung Fulda unterwegs. Die junge Frau aus Hanau wollte mit ihrem silbernen Opel Astra an der Abfahrt Erlensee die Autobahn verlassen. Vor ihr fuhr ein weißer SUV. Plötzlich bremste der Fahrer vor ihr abrupt ab. Die 21-Jährige musste sofort reagieren, bremste ebenfalls stark und kam ins Rutschen. Beim Ausweichen geriet sie auf eine Beton-Insel und verletzte sich hierbei am Kopf und der Hand.

Zu den Verletzungen und der weiteren Behandlung der Frau konnte die Polizei Südosthessen auf Nachfrage nichts sagen.

Unfall auf A66 Richtung Fulda: Verletzte Frau und Polizei mit Verdacht gegen SUV-Fahrer

Für die verletzte Frau war laut Angaben der Polizei nicht ersichtlich, warum der SUV vor ihr so stark abbremste. Für die Beamten hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Fahrer des Audi SUV mit HU-Kennzeichen ohne ersichtlichen Grund abbremste, den Unfall dadurch verursachte und er dann vorsätzlich vom Unfallort flüchtete.

Laut Polizei war der Fahrer des Audis schon im Vorhinein durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Vor dem Unfall soll der SUV-Rüpel die Frau mit einer Lichthupe und penetrantem, dichtem Auffahren genötigt haben.

Nach Unfall auf A66 Richtung Fulda: Nun sucht die Polizei den SUV-Rüpel

Die Polizei beschreibt das Auto wie folgt:

SUV

weiße Farbe

Marke Audi

HU-Kennzeichen

Nun bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Polizei fragt: „Wer hat den Vorfall auf der Autobahn 66 beobachtet?“ Augenzeugen - und auch der Verursacher der Unfalls - werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Langenselbold zu melden. Erreichbar sind die Beamten unter der Telefonnummer unter 06183/91155-0.

