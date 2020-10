A49-Proteste blockieren Autobahnen: A3, A5 und A661 nach Sperrungen wieder frei

Umweltschützer, die gegen den Ausbau der A49 protestieren, haben heutigen Montagmorgen (26.10.2020) für Chaos auf der A3, A5 und A661 gesorgt. Sie seilten sich von Autobahnbrücken ab.

Update vom Montag, 26.10.2020, 12.04 Uhr: Nun ist auch die beidseitige Sperrung der A5 bei Zeppelinheim aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Sie will die Identitäten aller Aktivisten ermitteln, die für die Blockade der drei Autobahnen verantwortlich sind. Wie viele Umweltschützer es waren, die sich am heutigen Montagmorgen (26.10.2020) von den Brücken an der A3, A5 und A661 abseilten, blieb zunächst offen. Die Protestler hatten mit der Aktion Aufmerksamkeit für die Rodungen im Herrenwald und Dannenröder Forst generieren wollen, die sie versuchen, zu verhindern.

Update vom Montag, 26.10.2020, 11.08 Uhr: Auf der A3 und der A661 sind die Sperrungen der Fahrbahn, die Aktivisten am Morgen verursacht hatten, aufgehoben. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Dennoch beträgt die Länge des A3-Staus zwischen Idstein und Wiesbander weiter 17 Kilometer, zwischen Mönchhof-Dreieck und Raststätte Medenbach sind es sieben Kilometer. Auf der A661 zwischen Offenbacher Kreuz und Offenbach-Taunusring bleiben noch drei Kilometer Stau. Die Autobahn A5 ist weiter in beide Richtungen gesperrt.

Autobahnen A3, A5 und A661 gesperrt – Aktivisten blockieren Autobahn

Erstmeldung vom Montag, 26.10.2020, 09.27 Uhr: Gießen/Kassel/Frankfurt – Als Protest gegen den Weiterbau der A49 zwischen Gießen und Kassel haben sich am Montagmorgen (26.10.2020) Umweltaktivisten von mehreren Autobahnbrücken in Hessen abgeseilt. Die Umweltschützer sorgten so für Sperrungen und kilometerlange Staus auf den Autobahnen A3, A5 und A661 sowie auf umliegenden Straßen. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot aus. Zur Stunde läuft der Einsatz noch.

+ Die Gegner des A49-Ausbaus seilen sich von einer Autobahnbrücke ab. Szenen, wie diese, gab es am Montagmorgen (26.10.2020) auf der A5, A3 und A661. © Michael Ehresmann/Wiesbaden112

Hessen: A49-Gegner blockieren mit Abseil-Aktion mehrere Autobahnen

An der A3 zwischen Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen hatten sich um etwa 6.45 Uhr drei Menschen von einer Fußgängerbrücke abgeseilt. Die Autobahn wurde in beide Richtungen abgesperrt. „Dadurch, dass wir hängen, erzeugen wir einen künstlichen Stau und Aufmerksamkeit“, erklärte eine der Aktivistinnen laut Deutscher Presse-Agentur (dpa). Die Blockade stehe in Bezug zum Protest gegen die Rodung im Herrenwald und im Dannenröder Forst. Für den Weiterbau der Autobahn 49, die einmal Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden soll, werden derzeit bereits Bäume im Herrenwald gefällt, im Dannenröder Forst stehen die Rodungen noch bevor.

Aktivisten seilen sich von Brücken an A661 und A5 ab: Sperrungen und Stau

Weitere Abseil-Aktionen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers an der A661 zwischen Kaiserleikreisel und Taunusring sowie an der A5 in Höhe des Luftbrückendenkmals und Zeppelinheim. Auch dort wurden die Autobahnen in beide Richtungen gesperrt. Zur Länge der Staus im morgendlichen Berufsverkehr konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Es sei aber mit einem längeren Einsatz und größeren Behinderungen zu rechnen, da unter anderem die Höhenrettung der Polizei zum Einsatz kommen dürfte.

Hintergrund der Abseil-Aktionen auf A3, A5 und A661 sind Rodungen im Herrenwald

In Herrenwald und Dannenröder Forst hatten sich Umwelt- und Klimaschützer in Baumhäusern und auf Plattformen verschanzt, um die Fällarbeiten zu verhindern oder aufzuhalten. Sie halten das Projekt für verfehlt, da es der Verkehrswende entgegenstehe. Befürworter versprechen sich dagegen von dem A49-Lückenschluss weniger Verkehrsbelastung und Lärm sowie ein geringeres Unfallrisiko in den Dörfern der Region, kürzere Wege für Pendler sowie eine bessere Anbindung an das Straßennetz. Mitte Oktober war es bei einer ähnlichen Blockade-Aktion an der A3 im Rückstau bei Idstein zu einem Unfall gekommen, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Ein Auto war am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. (dpa/ag/slo)