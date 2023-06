Autofahrer fährt Elfjährigen an und flüchtet

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Mühlheim am Main (Kreis Offenbach) einen elf Jahre alten Fahrradfahrer angefahren hat sich danach nicht um den Verletzten gekümmert. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag berichtete, war der Junge am Donnerstagmittag auf dem Nachhauseweg von der Schule, als ihn ein Fahrzeug von hinten touchierte. Der Junge stürzte auf den Bürgersteig und verletzte sich leicht am Arm und am Knie.

Offenbach - Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Flüchtigen, der nach Angaben des Kindes schwarze Haare und einen Dreitagebart hatte. dpa