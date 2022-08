Autofahrer im Vogelsberg tödlich verunglückt

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen im Vogelsberg tödlich verunglückt. Der Wagen des 64-jährigen Mannes sei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und in ein angrenzendes Waldstück geschleudert worden, teilte die Polizei in Fulda mit. Als die Rettungskräfte am Unfallort auf der Landstraße zwischen Willofs und Schlitz eintrafen, war der Mann bereits tot.

Schlitz - Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. dpa