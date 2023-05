Autokorso und Jubel: Erdogans Sympathisanten feiern

Ein Auto mit einer türkischen Flagge. © Felix Hörhager/dpa

Den Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei haben seine Anhänger auch in Hessen öffentlich gefeiert. Huppende Autos fuhren durch viele größere Städte - zu Zwischenfällen kam es nach Polizeiangaben aber nirgends. In Frankfurt feierten am Sonntagabend vor dem Generalkonsulat rund 500 jubelnde Anhänger. Dabei sei auch ein bisschen Feuerwerk gezündet worden, berichtete ein Polizeisprecher am Montag.

Frankfurt/Kassel - Hupkonzerte und Jubelrufe waren an vielen Orten in der Stadt zu hören. Anhänger hielten türkische Flaggen aus Autofenstern, und an einigen Kreuzungen bildeten sich zeitweilig Autoschlangen, teils hielten Fahrzeuge mit Warnblinker auf den Straßen.

In Hanau versammelten sich rund 100 Anhänger kurzzeitig auf einem zentralen Platz in der Stadt, und zwei Korsos waren unterwegs, wie die Polizei berichtete. Ein Korso mit 40 bis 50 Autos habe auch kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Offenbach bestand der Korso aus etwa zehn Fahrzeugen. In Gelnhausen waren etwa 30 bis 40 Autos mit huppenden Fahrern unterwegs, in Dietzenbach feierten etwa 50 Menschen draußen.

„Mehrere Autokorsos in der ganzen Stadt verteilt, und alles friedlich“, berichtete ein Polizeisprecher aus Kassel. Einige Fans mit huppenden Autos habe es etwa auch in Fulda und Limburg gegeben. „In Stadtallendorf haben sie mal kurz gehupt, sind ein paar Runden gefahren, und das war es dann“, berichtete ein Polizeisprecher.

Der Frankfurter SPD-Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel nannte den Wahlausgang in der Türkei dagegen „eine Enttäuschung für alle Demokraten“. Er forderte: „Deutschland muss seine Beziehungen zur Türkei neu ausrichten.“ Dies gelte für Politik und Wirtschaft. Mit der Verlängerung der Präsidentschaft Erdogans gehe ein Zeichen des Erfolgs für die Autokraten der Welt einher. dpa