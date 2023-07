Autopilot fällt über Flughafen Frankfurt aus - Airbus leitet sofort Sinkflug ein

Von: Maibrit Schültken

Wegen einer technischen Panne musste ein Flugzeug aus Singapur ungeplant über dem Flughafen Frankfurt in den Sinkflug gehen.

Frankfurt - Frankfurt so nah zu sein, das stand eigentlich nicht auf der Agenda dieser Fluggäste. Vergessen werden sie ihren Fast-Besuch aber wohl nicht so schnell. Am Donnerstag (13. Juli) musste der Airbus A388 der australischen Fluggesellschaft Qantas über dem Flughafen Frankfurt in den Sinkflug gehen.

Auf dem Weg von Singapur nach London, etwa 100 Kilometer südöstlich von Frankfurt, fiel plötzlich der Autopilot aus und zwang die Crew zu einer kurzen Unterbrechung ihrer Reise. In vermutlich spektakulärer James-Bond-Manier reduzierten sie sofort drastisch ihre Flughöhe.

Der Ausfall des Autopiloten veranlasste die Crew eines Airbusses am Donnerstag (13. Juli) zu einem sofortigen Sinkflug über Frankfurt. © dpa

Sinkflug über Flughafen Frankfurt: Qantas-Airbus Richtung London-Heathrow in Schwierigkeiten

Kein Grund zur Panik für die Passagiere: Wie Aviation Herald berichtet, konnten die technischen Komplikationen schnell gelöst werden und der Airbus war schon bald wieder in Frankfurts Wolken verschwunden. Nur 80 Minuten später hieß es dann „Welcome to London Heathrow Airport.“ (ms)

