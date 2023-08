Autounfall: Fahrer stirbt, Beifahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem ehemaligen Militär-Geländefahrzeug in Schwarzenborn ist der Fahrer tödlich verunglückt. Der 54-Jährige starb trotz Rettungsmaßnahmen im Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Seine 52 Jahre alte Ehefrau, die als Beifahrerin in dem Oldtimer saß, wurde am Sonntagmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schwarzenborn - Zuvor war der Mann auf der L3156 unterwegs, als er nach Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Straße abkam. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären. dpa