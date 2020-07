Drama am Haselsee – Angler von plötzlichem Erdrutsch überrascht

Erdrutsch am Babenhausener Haselsee: Die Angler konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen (Symbolbild)

Vermutlich infolge eines ausgeuferten Baggerbetriebs rutscht am Babenhausener Haselsee die Uferböschung plötzlich weg. Drei Angler können sich gerade noch in Sicherheit bringen.

Auf mehreren hundert Quadratmetern rutscht die Böschung des Haselsees In Babenhausen bei Darmstadt ins Wasser.

In Babenhausen bei Darmstadt ins Wasser. Drei Angler kommen mit dem Schrecken davon: Sie können sich gerade noch in Sicherheit bringen.

kommen mit dem Schrecken davon: Sie können sich gerade noch in Sicherheit bringen. Die Bahnstrecke Babenhausen-Aschaffenburg musste wegen Einsturzgefahr gesperrt werden.

Babenhausen – Am Samstagvormittag (11.07.2020) gegen 11.15 Uhr ist am Babenhausener Haselsee in der Nähe von Darmstadt plötzlich die Uferböschung abgerutscht. Was sich zunächst einmal unspektakulär anhört, wird bei genauer Betrachtung dann doch dramatisch:

Während der Saugbagger eines dort ansässigen Unternehmens der Rohstoffindustrie nämlich am Gewässerboden des Sees bei Babenhausen Kies und Sand förderte*, befanden sich drei Angler mit ihren Zelten am Ufer und ahnten nicht, dass ihnen der Boden gleich unter den Füßen weggerissen werden könnte.

Ufer am Babenhausener Haselsee abgerutscht: Bahn-Strecke gesperrt

Wie die Polizei in Darmstadt berichtet, geschah kurz darauf genau das: Die Uferkante brach weg und riss zwei Zelte, die Anglerutensilien und persönlichen Gegenstände der Angler ins Wasser. Die drei Angler konnten sich im letzten Moment vor dem Erdrutsch am Babenhausener Haselsee in Sicherheit bringen. Die Zelte dagegen wurden schlagartig in die Tiefe gesaugt. Ein 35 Jahre alter Angler verletzte sich am Rücken und wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Groß-Umstadt gebracht.

Doch damit nicht genug: Durch die geringe Entfernung zur Bahn-Linie Babenhausen-Aschaffenburg* besteht aktuell eine Gefahr für die Standsicherheit des Bahnkörpers. Wie die Polizei Darmstadt berichtet, wurde die Strecke sofort gesperrt und Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei und THW alarmiert. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn ist vor Ort. Fachleute aus Bergbau und Geologie sind angefordert, um das Ausmaß des Schadens zu begutachten.

Erdrutsch am Haselsee in Babenhausen (Darmstadt): Mehrere hundert Quadratmeter abgerutscht

Insgesamt ist bei dem Erdrutsch in Babenhausen bei Darmstadt eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern des Uferbereichs abgerutscht. Wie lange die Streckensperrung der Bahn-Linie zwischen Babenhausen und Aschaffenburg noch aufrecht erhalten bleibt, kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. (iwe)