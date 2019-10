"Eine Welle der Solidarität" - Riesige Demo gegen Continental

Viel mehr Menschen als im Vorfeld erwartet demonstrierten laut und entschlossen in Babenhausen vor dem Werkstor von Continental. Das Unternehmen hat die Absicht, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen.

Babenhausen - Es sollte eine mächtige Welle der Solidarität werden, die sich vom Werkstor des Standortes Continental in Babenhausen über die Seligenstädter Straße in die Stadt ergoss um zurückzufließen und mit einer Kundgebung harschen Protestes zu enden.

Babenhausen: Drohender Abbau der Arbeitsplätze

Und sie wurde weit größer, als von Betriebsrat und IG Metall erhofft: Statt der erwarteten 1500 Teilnehmer waren es laut Polizeieinsatzleitung rund 2000, die den beeindruckenden Protestzug bildeten. In ihre Reihen hatten sich auch zahlreiche politische Mitstreiter begeben.

Auch Delegierte anderer Continental-Standorte waren angereist, den Kollegen ihre Solidarität gegen die Konzernleitung zu versichern. Laut ging es zu, und schrill. Der Slogan gegen die Absicht von Continental, 2200 Arbeitsplätze am Standort Babenhausen abzubauen, er dürfte noch langen Nachhall haben: „Was machen wir? Wir bleiben hier!“, gellte es tausendmal durch die Stadt.

