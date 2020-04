Rote Ampel missachtet: Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B26 bei Babenhausen ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Er hatte bei Rot eine Ampel überquert.

Auf der B26 bei Babenhausen gab es einen Unfall

gab es einen Ein Radfahrer wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt

wurde von einem erfasst und schwer verletzt Er hatte trotz roter Ampel eine Kreuzung überquert

Babenhausen - Am Mittwoch (22.04.2020) hat sich a der B26 bei Babenhausen ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt in der Nacht zum Donnerstag (23.04.2020) mit.

Unfall auf B26 bei Babenhausen: Radfahrer schwer verletzt

Das Unglück spielte sich gegen 15.30 Uhr in Höhe des Abzweigs nach Hergershausen ab. Ein 75 Jahre alter Radfahrer aus Rödermark überquerte trotz roter Ampel eine Kreuzung und wurde von einem Auto erfasst. Der Toyota kam aus Richtung Hergershausen und wollte nach links in Richtung Babenhausen abbiegen.

Radfahrer nach Unfall auf B26 bei Babenhausen im Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 44-jährige Autofahrer stammt aus Babenhausen. Er blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Unfall auf B26 bei Babenhausen: Behinderungen für den Verkehr

Während die Polizei den Unfall aufnahm, kam es zeitweise zu Behinderungen für den fließenden Verkehr auf der B26 nahe Babenhausen.

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018. In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

msc

Bereits zu Jahresbeginn hatte sich auf der B26 bei Babenhausen ein schwerer Unfall ereignet. Dabei überschlug sich ein Mann mit seinem Auto und wurde schwer verletzt. Vergangenes Jahr wurden Rettungskräfte nach einem schweren Unfall in Babenhausen massiv von Schaulustigen behindert. Um die 60 Personen scharten sich um die Unfallstelle.