Bad Hersfelder Festspiele: Probenauftakt für „König Lear“

Charlotte Schwab, aufgenommen in der Stiftsruine. © Uwe Zucchi/dpa

Die Vorbereitungen für die diesjährigen Bad Hersfelder Festspiele laufen auf Hochtouren. Zum Auftakt der Proben für das Shakespeare-Drama „König Lear“ will Intendant Joern Hinkel an diesem Dienstag (10.30 Uhr) das Ensemble für das Stück vorstellen, mit dem die 72. Bad Hersfelder Festspiele am 30. Juni eröffnet werden.

Bad Hersfeld - Bereits bekannt ist, dass die Hauptrollen mit der Fernseh- und Theater-Schauspielerin Charlotte Schwab sowie dem Schauspieler und Kabarettisten Max Herbrechter besetzt sind. Schwab wird in die Männerrolle des König Lear schlüpfen. Mit ihr verkörpert in der Stiftsruine zum ersten Mal eine Frau den Patriarchen in dem Shakespeare-Klassiker. Herbrechter wird in der Inszenierung der Regisseurin Tina Lanik als Gloucester zu sehen sein.

Neben „König Lear“ stehen bei den Festspielen in diesem Sommer (bis 27. August) unter anderem „Der Club der toten Dichter“, „Die Rache der Fledermaus“, „Das kleine Gespenst“ sowie das Musical „Jesus Christ Superstar“ auf dem Programm. dpa