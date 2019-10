Mann begrapscht 18-Jährige im Bus - doch die wehrt sich

In einem Linienbus des RMV in Bad Homburg wurde eine 18-Jährige an der Brust angefasst. Doch die junge Frau reagiert souverän.

Bad Homburg- Für eine junge Frau startete die Woche höchst unangenehm. Sie war am Montagabend (21.10.2019) von Bad Homburg nach Oberursel unterwegs, als ihr ein älterer Mann eindeutig zu nahe kam.

Es war am frühen Abend, gegen 18.10 Uhr, als eine 18-Jährige im Linienbus 261 unterwegs war. Der Bus war gerade zwischen den Haltestellen Karl-von-Drais-Straße (Bad Homburg) und Homburger Landstraße (Oberursel) unterwegs, als die junge Frau laut Polizei plötzlich von hinten seitlich an die Brust gegriffen wurde. Zunächst hielt sie das für ein Versehen und hatte keinen weiteren Gedanken an den Zwischenfall verschwendet. Doch nur kurze Zeit später geschah es erneut.

Bad Homburg: Zwei Mal langte der Grapscher zu

Wieder griff ihr ein älterer Mann scheinbar unabsichtlich von hinten an die Brust. Diesmal war ihr klar, dass das kein Zufall sein konnte. Die 18-Jährige überlegte nicht lange und sprach daraufhin den Mann direkt an. Er fühlte sich offenbar ertappt und stieg als Reaktion sofort an der Haltestelle Homburger Landstraße aus. Die junge Frau informierte anschließend die Polizei und gab folgende Täterbeschreibung an:

Zwischen 50 bis 60 Jahre alt

1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

von dünner Statur

kurze, dunkle Haare

dunkle Kleidung

Nun sucht die Kripo nach dem Mann. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06172 1200 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

