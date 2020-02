Bad Vilbel: Brother verlässt Domizil, Hassia baut aus

Hassia wächst immer weiter, die Lagerkapazitäten reichen kaum aus. Deshalb will der Mineralbrunnenbetrieb die Grundstücke von Brother erwerben und dort ein weiteres automatisiertes Regallager errichten.

Im Gewerbegebiet Rosengarten in Bad Vilbel wird sich einiges ändern. Die Firma Brother verlässt ihr angestammtes Domizil und macht Platz für eine Firma, die stetig wächst: Hassia.

Bürotechnikfirma Brother will nach Dortelweil umziehen

Mehr Platz für Hassia, automatisiertes Regallager soll kommen

Neues Gebäude soll 25 Meter nicht übersteigen

Bad Vibel - Die permanten Diskussionen zum Thema Umwelt- und Klimaschutz haben das Bewusstsein bei den Verbrauchern verändert. Wie kürzlich berichtet, ist bei Hassia der Absatz von Glasflaschen stark gestiegen. Zudem würden mehr regionale Produkte nachgefragt, hat die HassiaGruppe jüngst in ihrer Bilanzmitteilung für 2019 mitgeteilt.

Da ist es nicht verwunderlich, wenn der größte hessische Mineralbrunnenbetrieb mehr Lagerplatz braucht. Und den könnte er jetzt an seinem angestammten Standort im Bad Vilbeler Gewerbegebiet erhalten. Denn die Bürotechnikfirma Brother will nach Dortelweil umziehen. Noch sind nicht alle Verträge in trockenen Tüchern, doch dass sich etwas verändern würde, ist während der jüngsten Sitzungsrunde der Stadtverordneten bekanntgeworden.

Hassia Bad Vilbel: Brother zieht nach Dortelweil

Im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat Erster Stadtrat und Baudezernent Sebastian Wysocki (CDU) eine Magistratsvorlage vorgestellt. Dahinter verbirgt sich eine Änderung des Bebauungsplans für den Rosengarten.

+ Das Gelände von Brother im Rosengarten wird im Laufe des Jahres frei, Brother zieht nach Dortelweil um. © Holger Pegelow

"Die Hassia kann die Grundstücke von Brother erwerben", sagte Wysocki. Brother miete sich im Bürokomplex in Dortelweil ein. Aus der Vorlage gehen einige Daten hervor. So umfasst der Geltungsbereich 24 000 Quadratmeter. Er beinhaltet die beiden Kaufgrundstücke sowie den dazwischenliegenden Straßenabschnitt der Straße "Im Rosengarten". Es sei beabsichtigt, die vorhandene Bebauung zurückzubauen, sprich das Gebäude von Brother abzureißen. Hassia möchte im Osten neben das schon dort bestehende Regallager ein weiteres automatisiertes Regallager errichten.

Hassia Bad Vilbel: Platz für bis zu 40 Lastwagen

Dass Hassia mehr Lagerplatz braucht, ist nicht nur auf die verstärkte Nachfrage nach Mehrweggebinden zurückzuführen. "Wir haben mittlerweile auch knapp 200 verschiedene Artikel in der Produktion", sagt Unternehmenssprecherin Sibylle Trautmann.

Der Erste Stadtrat nannte in der Ausschusssitzung noch ein weiteres Argument für den Bau eines zusätzlichen Regallagers: Auf dem Gelände von Brother könnten bis zu 40 Lastwagen Platz finden. Aktuell fänden nämlich "abenteuerliche Rangiermanöver" in der Straße statt. Die würden nicht mehr nötig sein, weil Hassia mehr Platz auf seinem Gelände habe.

Hassia Bad Vilbel: Maximal 25 Meter hohes Gebäude

Der Bebauungsplan weist eine Bruttogrundfläche von 6400 Quadratmetern für das neue Lager aus, die maximale Gebäudehöhe solle 25 Meter nicht übersteigen. Der westliche Teilbereich sei für eine spätere Bebauung als Reserve sowie für Lkw-Stellflächen gedacht.

Mit der Bebauungsplanänderung würden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der beabsichtigten Bebauung geschaffen. Da die Gesamtzahl der Grundflächen der Gebäude keine 20 000 Quadratmeter betrage, sei ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren nach dem Baugesetzbuch hier zulässig. "Das verkürzte Verfahren erfolgt ohne Umweltverfahren", informierte Wysocki in der Sitzung.

Die Sprecher der beiden betroffenen Unternehmen wollten dazu offiziell zurzeit gegenüber der Presse nichts sagen. Sie bereiten eine gemeinsame Erklärung vor, wenn alle Verträge endgültig fixiert und notariell geprüft seien. Dass Brother nach Dortelweil zieht und Hassia sich auf das jetzige Brother-Gelände ausweitet, wollte indes auch niemand dementieren.

Die Mitglieder des Ausschusses haben einstimmig die Annahme der Bebauungsplanänderung empfohlen, die Stadtverordnetenversammlung ist dem Votum dann ohne Aussprache gefolgt.

Unternehmenssprecherin Sibylle Trautmann informiert, Hassia habe bereits drei Hochregallager für insgesamt 67 000 Palettenstellplätze. Im Lager I in er Gießener Straße gebe es 40 000 Stellplätze für die Paletten, im Lager II im Rosengarten 22 000 weitere. Ein zusätzliches Lager existiert an der Büdinger Straße, für 5000 Paletten.