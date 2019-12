Mega-Therme kommt nach Bad Vilbel - Endlich werden die Pläne konkret

Viel Glas und ebenso viel Grün: So sieht die Computer-Animation aus, die in der Wund-Gruppe von den Architekten erarbeitet worden ist und das Kombibad mit Kommnunalbad, Therme, Familienbad sowie Sauna-Landschaft zeigt. Die Pläne werden heute in einer Bürgerversammlung vorgestellt.

Mitte 2020 soll es losgehen. Neben dem Schulzentrum soll eine der größten Thermen Deutschlands entstehen und die hat einen ganz besonderen Clou.

Bad Vilbel - Der Komplex mit Kommunalbad, Familienbad, Thermalbad sowie einem großen Sauna- und Gesundheitsbereich soll geschätzte 200 Millionen Euro kosten. Erwartet werden pro Jahr rund 1,3 Millionen Gäste. Am Mittwochabend wird die Planung den Bürgern vorgestellt.

Viele hatten das bereits seit 2010 geplante Projekt der Mega-Therme nach dem tragischen Tod von „Bäderkönig“ Josef Wund bereits abgeschrieben. Es war ruhig geworden um den gigantischen Bäderkomplex. Doch am Bodensee, dem Sitz der Wund-Unternehmensgruppe, arbeitete ein ganzer Stab unter Führung von Architekt Peter Häusler an den Plänen, die am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Therme in Bad Vilbel: Stadt ist der perfekte Bade-Standort

„Das Thermenprojekt in Bad Vilbel wird gebaut“, betonte der Geschäftsführer der Thermengruppe Josef Wund, Edelfried Balle, vor Vertretern der Medien. „Wir setzen nicht nur das Vermächtnis von Josef Wund um, sondern sind davon überzeugt, dass Bad Vilbel ein hervorragender Bade-Standort ist.“ Schon die Römer hätten das gewusst.

Therme in Bad Vilbel: Großer Bäderkomlpex geplant

Auf dem 150.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Schulzentrum und B3 soll ab Mitte/Ende kommendes Jahres ein großer Bäderkomplex entstehen „für die Menschen aus Bad Vilbel und der ganzen Region, die die Naherholung suchen“. In den beiden Jahren nach dem Tod Wunds im Dezember habe man die Pläne „ökologisch weiterentwickelt“. Laut Pressemitteilung werde dieses Projekt als eines der ersten seiner Art nach der LEED Platinium-Zertifizierung geplant. „Hierfür gelten hohe Standards für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen und Betreiben von Gebäuden.“

Die gestern gezeigten Architektenskizzen sehen Gebäude ohne Ecken und Kanten vor, „ein organisches Gebäude ohne harte Kanten“, sagte Architekt Häusler. Die Formen seien sowohl dem Flusslauf des Mains als auch dem Uferverlauf des Bodensees nachempfunden.

Markant wird sein, dass alle Gebäude voll verglast sein werden. Und alle Dächer werden sich öffnen lassen. „Ein 3000 Quadratmeter großes Dach braucht drei Minuten, bis es geöffnet ist.“ Die gesamten verglasten Dachflächen summieren sich laut der Verantwortlichen der Wund-Gruppe auf zusammen über 30.000 Quadratmeter.

Damit würden sich die Besucher wie in der Natur fühlen. „Im Sommer sind alle Dächer offen, das wird dann wie ein Urlaubserlebnis sein“, so Häusler weiter. „Da können die Badegäste Natur erleben ganz ohne Fernreise“, so der Architekt.

Therme in Bad Vilbel: Schwimmunterricht soll es auch geben

Am Eingang zum Gesamtkomplex sind zwei begrünte Parkhäuser für rund 2000 Fahrzeuge geplant. In der Mitte zwischen ihnen wird es ein großes Forum geben, mit kleinen Wasserläufen und -fällen. Die Bäderbereiche beginnen im Süden mit dem Familienbad, in das das städtische Kommunalbad integriert sein wird. Das Kommunalbad wird ganz nahe an den Schulen liegen, so dass die Schüler zum Schwimmunterricht laufen können.

Dem Familien- und Kommunalbad schließt sich Richtung Norden und Westen ein großes Thermalbad an, diesem wiederum der Sauna- und Gesundheitsbereich. In zwölf verschiedenen Becken soll es zwölf Wasserarten geben. Der Clou: Das Wasser des Bad Vilbeler Römersprudels soll in den Badkomplex fließen. Aktuell fließen nach Angaben von Stadtrat und Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Minkel noch rund 200.000 Kubikmeter Mineralwasser ungenutzt in die Nidda. „Zusammen mit der Hassia denken wir darüber nach, das Wasser im Thermalbad zu verwenden.“

Therme in Bad Vilbel: Anlage soll weitgehend autark versorgt werden

Mit in den Komplex gehört eine Heizzentrale, die im Parkhaus untergebracht wird. Hinzu kommen Solaranlagen auf den Dächern. „Wir wollen den gesamten Komplex weitgehend autark mit Storm versorgen“, betonte Wund-Prokurist Heiko Wollmann. Hinzu kommen 50 bis 100 Ladestationen für Elektroautos und Fahrräder. Für die Desinfizierung des Badewassers soll kein Chlor, sondern Ozon verwendet werden. Auf den Parkhausdächern sollen Büsche gepflanzt werden.

Die Wund-Gruppe will im Frühjahr kommenden Jahres den neuen Bauantrag einreichen und hofft, Mitte, Ende des Jahres mit dem Bau beginnen zu können. Bauzeit für dass Kommunalbad: rund ein Jahr, Bauzeit für die weiteren Bäder: zwei Jahre.

Minkel betonte, die Therme sichere Bad Vilbel das Prädikat Bad dauerhaft.

Holger Pegelow