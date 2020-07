Badeunfall in Bickenbach: 19-Jähriger im Badesee untergegangen

Ein junger Mann geht plötzlich am Bickenbacher Erlensee (Kreis Darmstadt-Dieburg) unter. Rettungskräfte und Polizei beginnen sofort mit der Suche nach dem Vermissten.

Drei junge Männer machen einen Badeausflug an den Erlensee in Bickenbach bei Darmstadt.

bei Darmstadt. Plötzlich geht einer der Männer unter und taucht nicht mehr auf.

Bei der Suche nach dem Vermissten kommen ein Polizeihubschrauber und Feuerwehrtaucher zum Einsatz.

Bickenbach – Zu einem schlimmen Ende führte am Samstagnachmittag (11.07.2020) der Badeausflug von drei jungen Männern. Sie waren am Bickenbacher Erlensee in der Nähe von Darmstadt zum Baden, als ein Unglück passiert.

Badeunfall in Bickenbach bei Darmstadt: Junger Mann geht plötzlich unter

Die drei Männer schwammen gemeinsam durch den See. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilt, ging der 19-Jährige aus Frankfurt-Griesheim dann plötzlich unter. Um 15.24 Uhr wurden die Rettungskräfte an den Erlensee in Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) alarmiert. Die Einsatzkräfte und die Polizei begannen sofort mit der Suche nach dem Vermissten. Bei der Suche nach der vermissten Person waren unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und die Taucher der Berufsfeuerwehr Frankfurt im Einsatz.

Badeunfall im Bickenbacher Erlensee: 19-Jähriger nach knapper halber Stunde geborgen

Der Mann konnte um kurz nach 16.00 Uhr von den Tauchern geborgen werden. Die Rettungskräfte begannen vor Ort direkt mit der Reanimation. Dann wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen ins Klinikum Darmstadt gebracht. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes liegen der Polizei derzeit keine Informationen vor.

Erst im letzten Sommer war ein 35-jähriger Mann im Erlensee in Bickenbach bei Darmstadt untergegangen. Der Mann war ebenfalls mit Freunden zum Baden am See gewesen. Die Taucher konnten ihn nur noch leblos bergen. iwe