Baerbock besucht Cyberabwehrzentrum der Deutschen Telekom

Annalena Baerbock spricht im Berliner China-Institut Merics vor. © Britta Pedersen/dpa

Außenministerin Annalena Baerbock besucht an diesem Dienstag (11.00 Uhr) das Cyberabwehrzentrum der Deutschen Telekom in Bonn. Die Grünen-Politikerin setzt mit der Visite ihre Sommerreise unter dem Motto „Gemeinsam stark“ zu den Themen Resilienz und Widerstandsfähigkeit Deutschlands fort. Am Abend (19.00 Uhr) will sich die Bundesaußenministerin bei einem Forum der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in Frankfurt am Main den Fragen von Leserinnen und Lesern stellen.

Bonn - An diesem Mittwoch will Baerbock in Frankfurt die Zentrale der Deutschen Bank besuchen und anschließend nach Ludwigshafen weiter reisen. Dort steht der Besuch der BASF-Zentrale auf dem Programm. Dabei dürfte auch die in der vergangenen Woche von der Bundesregierung unter Federführung des Auswärtigen Amts beschlossene China-Strategie Thema sein. dpa