Unbekannte attackieren Bahn in Ostheim - Lokführer unter Schock

Feige nächtliche Aktion am Bahnhof Ostheim: Unbekannte Täter bewerfen eine Regionalbahn im laufenden Betrieb mit einer Farbflasche. Für den Lokführer hat die Attacke Folgen.

Ostheim - Eine Horrorvorstellung für jeden Lokfahrer und Zuggäste: Während einer Fahrt mit einer Regionalbahn bewerfen unbekannte Täter den Zug am Bahnhof Ostheim mit einer Farbflasche.

Laut Angaben der Polizei hatten die bislang noch unbekannten Täter die Regionalbahn RB63 734 im Bereich des Bahnhofes Ostheim (Main-Kinzig-Kreis) mit einer mit Farbe gefüllten Flasche beworfen. Die Attacke auf den Zug soll am frühen Sonntagmorgen (24. November 2019), kurz nach Mitternacht, stattgefunden haben.

Attacke am Bahnhof Ostheim: Glück für Lokführer und Zuggäste

Direkt nach dem Angriff mit der Farbflasche leitete der Lokführer eine Notbremsung ein. Auf freier Strecke kam die Bahn zum stehen. Eine gerufene Streife der Bundespolizei stellte nach dem Angriff fest, dass die Flasche die Lok getroffen hatte. Viel Glück bei den Fahrgästen und dem Lockführer: Der Einschlag verursachte laut Polizei an dem Zug keine größeren Beschädigungen.

Zug am Bahnhof Ostheim attackiert: Lokführer kann Dienst nicht fortsetzen

Der äußere Schaden am Zug war zwar relativ gering und es wurde niemand verletzt, dem Lokführer machte der Zwischenfall allerdings sehr zu schaffen. Er sah sich nach dem Angriff nicht mehr im Stande seinen Dienst fortzusetzen. Ein Sprecher der Polizei: "Der Lokführer stand unter Schock und sagte, er könne nicht mehr weiterfahren." Die Fahrgäste mussten Verzögerungen in Kauf nehmen: Erst als der Streckenbereich abgesucht und ein Ersatzlokführer eingetroffen war, konnte der Zug seine Fahrt nach etwa einer Stunde fortsetzen. Insgesamt sechs Züge bekamen Verspätung.

Nach Attacke auf Zug am Bahnhof Ostheim: Polizei Frankfurt ermittelt gegen Täter

Sollte die Aktion ein dummer "Spaß" gewesen sein, ging der Wurf mit der Farbflasche gehörig in die Hose. Nun ermittelt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gegen die noch unbekannten Täter. Der Vorwurf: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr.

Immer wieder werfen Täter Gegenstände auf Verkehrsteilnehmer. Ein Steineschmeißer-Vorfall schockiert besonders: Zwei junge Männer bewerfen auf der A661 ein vorbeifahrendes Auto mit Steinen - und treffen das Fahrzeug der Familie.

tvd