Dreister Diebstahl: Jugendlicher beklaut Kellner in Frankfurter Kneipe

In Frankfurt klaut ein Teenager die Geldbörse eines Kellners. Doch er hat die Rechnung ohne die aufmerksamen Zivilfahnder gemacht.

Frankfurt - Morgens um 10.10 Uhr im Bahnhofsviertel Frankfurt: Ein 16-Jähriger betritt ein Lokal in der Kaiserstraße. Seine Absichten: nicht ehrenhaft. Er hält sich im Bereich des Tresen auf und wartet. Dann fühlt er sich unbeobachtet - und schlägt zu. Er greift sich die Geldbörse eines Kellners und flüchtet zu Fuß.

Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: Schon beim Betreten des Lokals heften sich Zivilfahnder an seine Fersen. Sie lassen den Jugendlichen nicht aus den Augen und nehmen nach dem Diebstahl gleich die Verfolgung auf. Wenig später können sie den Teenager festnehmen.

Im Bahnhofsviertel wollte ein Teenager einen Kellner beklauen (Symbolbild).

Dank der aufmerksamen Zivilfahnder konnte der Jugendliche noch am selben Tag (25.4.) für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht und im Anschluss in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht werden. Das BahnhofsvierteI erfährt in der Kriminalstatistik 2022 der Polizei Frankfurt besondere Aufmerksamkeit: Darin wurde festgestellt, dass die Fallzahlen im Bahnhofsviertel im letzten Jahr um mehr als ein Fünftel zugenommen haben.

