Bahnmitarbeiter durch Stromschlag lebensbedrohlich verletzt

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ein 59 Jahre alter Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist in Frankfurt durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann erlitt am Montag bei Arbeiten an einer Oberleitung den Stromschlag, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Oberleitung habe trotz geplanter Arbeiten Strom geführt, hieß es. Wie es dazu kommen konnte, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Frankfurt/Main - Der 59-Jährige kam in eine Offenbacher Klinik. Drei weitere anwesende Bahnmitarbeiter standen demnach unter Schock. dpa