Bahnverkehr in Hessen: ICE-Ausfälle - Bombenfund mit Auswirkungen auf Fernverkehr

Von: Florian Dörr

Mehrere ICEs der Deutschen Bahn fallen am Freitag (11. August) in Hessen aus. © Ulrich Wagner/Imago

Weil in Kassel eine Fliegerbombe kontrolliert gesprengt werden muss, kommt es am Freitag (11. August) zu teils deutlichen Einschränkungen im Bahnverkehr in Hessen.

Kassel/Frankfurt - Die bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in Kassel gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag (11. August) gesprengt werden. Bei der 500-Kilo-Bombe sei einer von zwei Zündern beschädigt und könne nicht entschärft werden, teilte die Stadt Kassel am Donnerstagabend mit. Das hat zeitweise auch deutliche Auswirkungen auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn in Hessen auf der Strecke Frankfurt - Gießen - Kassel.

Bombenfund in Kassel: Mehrere ICE-Verbindungen in Hessen fallen aus

Mehrere ICE-Verbindungen sind nach Angaben der Deutschen Bahn betroffen. Konkret:

ICE-Züge zwischen Frankfurt(M)/Würzburg – Fulda und Göttingen werden umgeleitet. Der Halt Kassel-Wilhelmshöhe entfällt

ICE-Züge zwischen Frankfurt(M) – Göttingen und Hannover Messe/Laatzen (– Berlin) fallen zwischen Hannover und Frankfurt(M) aus

ICE-/IC-Züge zwischen Karlsruhe – Frankfurt(M) – Gießen und Hannover Hbf (– Hamburg) fallen zwischen Karlsruhe und Hannover aus

Auch auf den ÖPNV in Kassel hat die kontrollierte Sprengung der Bombe Auswirkungen.

Auswirkungen auf Bahnverkehr in Hessen bis in den Nachmittag

Derweil hat die Evakuierung des Sperrkreises rund um eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Rund 7500 Bewohner im Umkreis von 1000 Metern müssen ihre Häuser verlassen. „Nach erfolgter Evakuierung beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Sprengung durch den Kampfmittelräumdienst. Unter anderem muss die Bombe dazu auch verlagert werden“, teilte die Stadt Kassel mit.

Mit den genannten Einschränkungen beim Fernverkehr der Deutschen Bahn, der im Normalfall durch Kassel fließen würde, ist zwischen 12 und 16 Uhr am Freitagmittag und -nachmittag zu rechnen. (fd/dpa)