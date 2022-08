Baumgart: Fehérvárs Spielverlegung „keine Ausrede“

Trainer Steffen Baumgart spricht. © Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Trainer Steffen Baumgart sieht in der Verlegung des Liga-Spiels von Europacup-Gegner Fehérvár FC vor dem Playoff-Rückspiel gegen den 1. FC Köln keinen entscheidenden Aspekt. „Wir werden es sicher nicht darauf schieben und eine Ausrede suchen“, sagte Baumgart nach dem 1:2 gegen die Ungarn im Hinspiel am Donnerstag.

Köln - Um die ungestörte Vorbereitung von Fehérvár auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag zu gewährleisten, hatte die ungarische Liga die für Sonntag vorgesehene Partie des Teams von Trainer Michael Boris gegen den FC Ujpest verschoben. Die Kölner müssen dagegen am Sonntag in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt antreten. „Wenn Verbände das möglich machen, will ich mir kein Urteil erlauben“, sagte der Kölner Trainer: „Wir spielen am Sonntag gerne gegen Frankfurt. Und wir sind auch nicht in die Überlegung gekommen, das nicht zu machen.“ dpa