Rekordzahl bei Hundebissen – Tierschützer fordern Abschaffung der Rasseliste

Von: Jutta Rippegather

Auch der Pitbull-Terrier gilt als potenziell gefährlich. © Eduard Goriev/Imago

Die Tierschutzorganisation Tasso fordert obligatorischen Führerschein für alle Hunde. Die Rasseliste der Landesregierung verfehle ihr Ziel.

Frankfurt – In Hessen wurden im vergangenen Jahr 371 Menschen von Hunden verletzt. 53 Mal waren Schäferhundrassen beteiligt. Die Tierschutzorganisation Tasso spricht vom „neuen Rekordwert“. Und stellt einmal mehr die Frage nach der Sinnhaftigkeit der sogenannten Rasseliste.

„Sie hat in den vergangenen 23 Jahren keinen Beitrag zu einer effektiven Gefahrenabwehr geleistet und ist somit dem berechtigten Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nicht gerecht geworden“, urteilt Mike Ruckelshaus, Fachbereichsleiter Tierschutz Inland bei Tasso in Sulzbach (Main-Taunus-Kreis).

Rasseliste für Hunde: Gefährlichkeit ist kein Rassemerkmal

Die Gefährlichkeit eines Hundes lasse sich nicht durch seine Rassezugehörigkeit begründen – das sei wissenschaftlich erwiesen. Zielführend sei stattdessen ein Hundeführerscheins sowie eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für alle in Hessen gehaltenen Hunde. „Die aktuelle Beißstatistik zeigt eindringlich die Notwendigkeit“, urteilt Ruckelshaus, Träger des Ehrenpreises des Hessischen Tierschutzpreises 2022.

Das Land sieht keinen Anlass, die seit Jahren umstrittene Regelung zu ändern. Es sei in der Tat unbestritten, dass allein von der Rassezugehörigkeit keine Rückschlüsse auf Wesen und damit Gefährlichkeit zu ziehen seien. „Dennoch sind einige Rassen statistisch besonders auffällig“, sagt Marcus Gerngroß, Pressesprecher im Innenministerium mit Hinweis auf zwei Urteile des Hessischen Verwaltungsgerichtshof und des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2004.

In Hessen habe sich der Landesgesetzgeber auf neun Rassen verständigt, bei denen „die Gefährlichkeit vermutet“ wird. Zusätzlich fallen unter diese Rubrik Hunde, „die beispielsweise bereits einen Menschen oder ein Tier gebissen haben oder durch ihr Verhalten die Annahme rechtfertigen, dass von ihnen eine Gefahr ausgeht“. Für sie sieht die Hundeverordnung ebenfalls Auflagen vor – etwa Sachkundenachweis des Halters oder der Halterin sowie einen Wesenstests des Tieres.

Kein Beißvorfall innerhalb von vier Jahren löscht Rasse aus der Liste

Wie der Sprecher weiter ausführt, ist die Rasseliste nicht statisch. Eine sogenannte Evaluation erfolge jährlich nach Auswertung der Beißstatistik, die sich aus den von den Regierungspräsidien gemeldeten Vorfällen speist. Wie das Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 16. März 2004 fordert, werde sie „regelmäßig im Lichte neuer Erkenntnisse und aktueller Statistiken überprüft“.

Eine Rasse falle dann weg, wenn innerhalb von vier Jahren keine Beißvorfälle zu verzeichnen sind und die Durchfallquote bei der Wesensprüfung unter drei Prozent liegt. Als Folge dessen sind einige Rassen von der Liste verschwunden. Etwa der Bandog im Jahr 2000, die Bordeaux Dogge (2002), der Bullmastiff (2002), der Mastin Espanol (2002), Tosa Inu (2002), der Mastiff (2008), Mastino Napolitano (2008) sowie der Fila Brasileiro (2010). Einmal wurde jedoch eine Rassen neu auf die Liste genommen: der Rottweiler 2008.

Rasseliste: Schäferhunde bleiben tabu

Die Schäferhundrassen hingegen bleiben nach wie vor tabu. Dabei führen sie die Beißstatistik regelmäßig mit Abstand an. Das Ministerium begründet dies mit deren großer Beliebtheit. „Man muss berücksichtigen, dass insbesondere der Deutsche Schäferhund trotz abnehmender Tendenz noch immer der mit Abstand am häufigsten gehaltene Rassehund in Deutschland ist“, sagt der Sprecher des Ministeriums. Das relativiere die Zahl der Beißvorfälle stark.

Die Rasseliste Die Linksfraktion im Landtag hat beim Hessischen Innenministeriums die Zahl der Beißvorfälle mit Hunden im vergangenen Jahr abgefragt. Schwerverletzt wurden demnach 17 Menschen, mittelschwer 102, leicht 252 Menschen. Bei Beißereien zwischen Hunden wurden 308 Tiere verletzt, 26 starben. Neun Rassen stuft Hessen als vermutlich gefährlich ein: Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier, American Bulldog, Dogo Argentino, Kangal, Kaukasischer Owtscharka und Rottweiler. Für sie und ihre Halter:innen gelten besondere Auflagen. jur

Umgekehrt sei auffällig, dass bei den Beißvorfällen mit schweren Verletzungen weiterhin Rassen von der Liste zu finden sind. So auch in der Statistik 2022: Demnach wurden insgesamt 17 Menschen in Hessen bei Beißvorfällen schwer verletzt. In fünf Fällen von einem Listenhund. Bei Überprüfung der Beißvorfälle in den Jahren 2019 bis 2022 habe es keine Veranlassung gegeben, Rassen von der Liste zu streichen, weil sie unauffällig blieben.

Tierschützer fordern Abschaffung der Liste

Ein Grund mehr für Tierschützer Ruckelshaus die Rasseliste abzuschaffen. Sie haben nicht zu einem signifikanten Rückgang der Beißvorfälle geführt. Auch nicht die Tatsache, dass in Hessen seit Einführung der Liste mehr als 500 Tiere aufgrund der Hundeverordnung getötet wurden. „Das Gegenteil ist leider der Fall“, sagt der Tasso-Experte, der einen Hundeführerschein sowie eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für alle in Hessen gehaltenen Hunde befürwortet. Die rechtliche Grundlage habe die Landesregierung bereits 2018 geschaffen, aber bisher nicht umgesetzt.

Das hat sie auch nicht vor, wie aus der Antwort von Ministeriumssprecher Gerngross hervorgeht. „Die Hessische Landesregierung möchte den Hundehalterinnen und Hundehaltern in Hessen einen unkomplizierten und mündigen Umgang mit ihrem Haustier ermöglichen.“ Gleichzeitig dürfe von einem Tier keine Gefahr für die Allgemeinheit oder die Halterinnen und Hundehalter ausgehen. (Jutta Rippegather)