Belästigung im Park: Exhibitionist bedrängte Frau gleich zweimal

Bad Wildungen - Ein bislang unbekannter Exhibitionist belästigte am Dienstag eine Frau im Park von Reinhardshausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) gleich zweimal. DiePolizei Bad Wildungen bittet mögliche Zeugen nun um Hinweise zur Belästigung.

Bad Wildungen: Frau ruft Polizei nach Belästigung im Park

Eine 34-jährige Frau ging am Dienstag gegen 7.40 Uhr durch den Park in Reinhardshausen bei Bad Wildungen, als sie im Bereich zwischen den zwei Kliniken plötzlich einen Mann mit heruntergelassener Hose bemerkte. Als der Unbekannte weiterhin stehen blieb und anfing, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren, ignorierte die Frau den Mann und ging weiter. Der Unbekannte folgte ihr jedoch weiter bis in den Bereich der Wandelhalle und setzte seine Belästigung fort.

Nachdem der Exhibitionist anschließend den Blickkontakt zu der Frau suchte, öffnete er seine Hose und begann wieder, sich unsittlich zu berühren. Daraufhin ging die Frau erneut weiter und verständigte kurz darauf die Polizei Bad Wildungen.

Belästigung im Park: Polizei Bad Wildungen liegt Täterbeschreibung vor

Von dem Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Etwa 30-40 Jahre alt

Schlanke, athletische Figur

Etwa 170-175 cm groß

Dunkle, kurze Haare

Bekleidet mit schwarzer Jacke mit grauem Querstreifen auf der Brust, sowie mit einer schwarzen Jeans

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Belästigung gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Exhibitionisten geben können, werden von der Polizeistation Bad Wildungen gebeten, sich unter der Telefonnummer 05621 70900 zu melden.

Belästigung im Park: Polizei Bad Wildungen bittet um sofortigen Notruf

Die Polizei bittet außerdem darum, bei ähnlichen Fällen wie der Belästigung im Park bei Bad Wildungen, sofort die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen, um zeitnah geeignete Fahndungsmaßnahmen einleiten zu können.

