Belastung von Staatsschutzsenaten weiter hoch

Teilen

Blick auf das Gerichtsviertel mit dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt und der Generalstaatsanwaltschaft. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Die Arbeitsbelastung der Richter der beiden Staatsschutzsenate beim Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt ist unverändert hoch. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Jahresbilanz des Gerichts hervorgeht, verhandelten die beiden Spezialsenate 2022 bereits an 65 Verhandlungstagen Strafsachen gegen mutmaßliche Links- oder Rechtsterroristen, Islamisten oder Angehörige des Staatsterrorismus in Syrien.

Frankfurt/Main - Die Arbeitsbelastung entspräche in etwa der des Vorjahres.

Derzeit laufen noch drei Strafverfahren parallel bei den Staatsschutzabteilungen - zwei weitere stehen bevor. Vom 2. August an muss sich ein mutmaßlicher Anhänger der rechtsgerichteten „Atomwaffen Division“ vor Gericht verantworten. Er soll versucht haben, eine terroristische Vereinigung zu gründen und eine schwere staatsgefährdende Gewalttat zu begehen. Darüber hinaus liegt einem der Senate die Anklage gegen eine junge Deutsche wegen Mitgliedschaft im sogenannten Islamischen Staat („IS“) vor. Sie soll darüber hinaus ihre Fürsorge- und Erziehungspflichten verletzt haben.

Die derzeitige OLG-Leiterin, Ruth Römer, verwies auf die „weltweit große Beachtung“, die der Staatsschutzsenat für sein Ende November ergangenes Urteil gegen einen „IS“-Teroristen erhalten habe. Der Angeklagte, der unter anderem für den Hitzetod eines fünfjährigen Mädchens verantwortlich war, erhielt eine lebenslange Haftstrafe wegen Völkermordes und Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Weltweit sei dies das erste Urteil gewesen, das auf dem seit 2002 geltenden Völkerstrafgesetzbuch basiert habe. Darüber hinaus habe sich das Gericht zum ersten Mal mit den Gewalttaten des „IS“ gegen die religiöse Gruppe der Jesiden befasst. Das Urteil sei unter anderem im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als „wegweisende historische Entscheidung“ gewürdigt worden, so Römer. dpa