Beliebteste Urlaubsstädte: Hessen bevorzugen besonderes Ziel

Von: Florian Dörr

Welche Urlaubsstädte in Deutschland und Europa sind besonders gefragt? Eine Google-Auswertung gibt Aufschluss. Hessen folgt dabei nicht dem Trend.

Kassel - Es ist wieder so weit: Sommerferien, Urlaubszeit. Viele Deutsche wollen weg aus den eigenen vier Wänden. Sei es für ein paar Tage in die Berge oder für mehrere Wochen an den Strand. Das Hotel-Unternehmen Accor hat die Google-Suchanfragen der letzten vier Jahre analysiert und herausgefunden, nach welchen Städten deutsche Reisende bei der Planung ihrer Europareisen besonders häufig suchen. Ergebnis: Die Hessen folgen nicht dem Trend.

Der bundesweite Spitzenreiter im Ranking liegt nicht allzu weit entfernt. Laut der Umfrage suchten die Menschen in Deutschland zuletzt am meisten nach einer Reise nach Hamburg. Auch Platz 2 auf der Liste ist noch recht schnell mit Auto oder Zug zu erreichen: Amsterdam. Der Drittplatzierte hat zu Beginn diesen Jahres noch einmal kräftig aufgeholt: Barcelona wurde insbesondere zwischen Januar und Mai 2023 besonders häufig gesucht.

Beliebte Urlaubsziele: Hamburg besonders gefragt - aber nicht bei den Hessen

Auch aufgeschlüsselt nach Google-Suchen aus den einzelnen Bundesländern zeigt sich die Beliebtheit der drei Reiseziele: Hamburg landete in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Platz 1. Amsterdam war in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am gefragtesten. Und Barcelona lag in Bayern, Berlin und Brandenburg besonders hoch im Kurs.

Die Hessen zieht es offenbar besonders in den Süden. (Symbolbild) © David Breidert/Imago/Symbolbild

Beliebte Urlaubsziele: Frankfurt und Kassel reizen die Deutschen im Bundesvergleich nicht sonderlich

Und Hessen? Beliebtestes Reiseziel im Bundesland ist nach den Google-Auswertungen von Accor keine der drei Top-Städte. Stattdessen suchten die Hessen in den vergangenen vier Jahren besonders häufig nach Reisen nach Antalya. Diese Präferenz wird nur in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen geteilt. Entsprechend geht Hessen offenbar einen Sonderweg bei den bevorzugten Urlaubszielen.

Und andersrum? Das Hotel-Unternehmen Accor hat - neben dem Fokus auf Europa - auch untersucht, welche Städtereiseziele in Deutschland zuletzt am meisten gesucht wurden. Aus Hessen schafft es keines unter die Top 10, die wenig überraschend auch von Hamburg vor Berlin und Dresden angeführt wird. Frankfurt oder gar Kassel? Fehlanzeige und zumindest bis zuletzt keine Chance gegen die Metropolen des Landes und kleinere Perlen wie Lübeck. (fd)