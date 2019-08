Mysteriöse Attacke aus dem Auto: Unbekannter bewirft Fußgänger mit Kürbissen

Mysteriöse Attacke in Bensheim und Zwingenberg: Ein Unbekannter bewirft Fußgänger aus dem Auto mit Kürbissen.

Update, 28. August, 12:49 Uhr: Nach den Kürbisattacken in Bensheim und Zwingenberg fahndet die Polizei nach einem schwarzen Auto.

Kürbisattacken in Bensheim und Zwingenberg: Beschreibung des verdächtigen Autos

schwarzer Audi A4 oder A6

ältere Baureihe

Die Beamten aus Bensheim schließen auch nicht aus, dass noch weitere Menschen Opfer von Kürbisattacken wurden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680.

Erstmeldung, 27. August, 11:25 Uhr: Bensheim/Zwingenberg - Am Montagabend wurden zwei Fußgänger mit Kürbissen beworfen. Ein Mann musste nach der Attacke im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Polizei sind die Geschosse aus einem dunklen Fahrzeug geworfen worden. Die erste Attacke hat einen 22-Jährigen etwa um 21 Uhr in Bensheim an der Spessart Straße getroffen. Ein zweites Mal flogen die Kürbisse eine halbe Stunde später und trafen einen 49-Jährigen in Zwingenberg an der Rodauer Straße.

Bensheim: Fußgänger mit Kürbissen geworfen und verletzt

In beiden Fällen konnten die Opfer keinen Werfer und somit auch keine Täterbeschreibung abgeben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680.

mse

