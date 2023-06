Bericht: Eintracht vor Einigung mit Neu-Coach Toppmöller

Fußballspieler zweier gegnerischer Mannschaften kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Eintracht Frankfurt soll nach einem Medienbericht in der nächsten Woche das Engagement des Trainers Dino Toppmöller geregelt haben. Es gehe nur noch um die Ablösesumme, die der hessische Fußball-Bundesligist an den FC Bayern München zahlen müsse, berichtete die „Bild“ am Freitag. Der 42 Jahre alten Toppmöller war zuletzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann.

Frankfurt/Main - Er soll Nachfolger des Österreichers Oliver Glasner werden, der zwei Jahre in Frankfurt tätig war. dpa