Bericht: Eintracht vor Verpflichtung des Algeriers Chaibi

Lionel Messi (M) von Paris Saint-Germain gegen Fares Chaibi (l) vom FC Toulouse. © Lewis Joly/AP/dpa

Eintracht Frankfurt steht offenbar vor der Verpflichtung des algerischen Fußball-Nationalspielers Fares Chaibi vom FC Toulouse. Der 20 Jahre alte Außenspieler soll bereits am Dienstag in der Mainmetropole eingetroffen sein, berichtete die „Bild“-Zeitung. Für Chaibi soll der Bundesligist rund zehn Millionen Euro Ablöse zahlen. In Frankfurt könnte er die Rolle von Daichi Kamada im linken Mittelfeld neben Mario Götze übernehmen.

Frankfurt/Main - Der Japaner ist zu Lazio Rom gewechselt. dpa