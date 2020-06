Mode-Messe in der Mainmetropole: Frankfurt bekommt eine „Fashion Week“

Ein Model läuft bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin über den Laufsteg. Dieses Bild wird es schon bald auch in Frankfurt geben.

Frankfurt bekommt eine „Fashion Week“. Die Macher der Mode-Messe verlassen die Hauptstadt und kommen in die Mainmetropole.

Seit 2007 findet die Berlin „Fashion Week“ zweimal jährlich statt

Doch die Macher der Premium Exhibitions wechseln nun nach Frankfurt



Schon 2021 soll die Mode-Messe in der Mainmetropole stattfinden

Frankfurt - Neben London, Paris, Mailand und New York versammelt sich die internationale Modeszene zweimal im Jahr bei der „Berlin Fashion Week“. Seit 2007 gibt es die Modewoche in Deutschlands Hauptstadt bereits. Die Veranstaltungsreihe lockt tausende Besucher an, die sich die neusten Trends auf den Shows der bekannten Designer anschauen.

Nun erschütterte jedoch eine Neuigkeit die Messelandschaft. Denn nicht mehr Berlin, sondern eine andere deutsche Großstadt soll künftiger Veranstaltungsort der größten und wichtigsten Mode-Messe der „Fashion Week“ sein: Die Mainmetropole Frankfurt.

„Fashion Week“: Mode-Messe verlässt Berlin und zieht nach Frankfurt

Nach über zehn Jahren verlassen die Macher der Premium Exhibitions Berlin die Hauptstadt und haben sich einen anderen Platz ausgesucht. Frankfurt soll künftig zum Zentrum des guten Geschmacks werden. Die erste Frankfurt „Fashion Week“ soll schon 2021 in der Mainmetropole veranstaltet werden. Dafür kooperieren die Macher mit der Messe Frankfurt. Details sollen am Montagvormittag (06.06.2020) bei einer Pressekonferenz folgen.

Was bereits bekannt ist: Laut Messe Frankfurt wird es im Januar noch eine „Berlin Fashion Week“ geben, danach zieht die Modewoche nach Hessen. Vom 6. bis 8. Juli 2021 soll es dort dann die erste Mode-Messe geben.

„Fashion Week“: Designer kommen künftig nach Frankfurt

Ein großer Erfolg für die Mainmetropole, musste die Stadt Frankfurt doch erst vor kurzem den Weggang der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) verkraften. „Nach dem bitteren Verlust der Auto-Schau IAA (wechselt nach München) könnte die „Fashion Week“ neben der Buchmesse zu einem der Aushängeschilder für die Frankfurter Messe werden. „Damit bringen wir die Stadt wieder ein Stück voran“, sagte Wirtschafts-Dezernent Markus Frank (CDU) "bild.de".

Und auch Veranstalterin Anita Tillmann äußerte sich gegenüber der „Bild“. „Wir wollen uns nicht mit Düsseldorf oder Berlin messen, sondern mit Paris oder Mailand.“ Laut Detlef Braun von der Messe Frankfurt hat die Stadt das Potential Mode zu können. Er sieht die „Chance und die Zutaten zu einer der internationalen Fashion und Lifestyle-Hubs“ zu werden

svw/red

