Spahn verkündet Test-Pflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ab Samstag

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen rapide an. Jetzt äußert sich Gesundheitsminister Jens Spahn auf einer Pressekonferenz. Die PK im Live-Ticker.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter an

Jetzt äußert sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Pressekonferenz

(CDU) auf einer Die PK ab 11 Uhr mit Spahn zur Corona-Lage* in Deutschland im Live-Ticker

+++ 11.42 Uhr: Das Konzept der DFL zur Rückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien bezeichnet Spahn als sehr gut. Entscheidend sei es auf dem Platz. Spahn wechselt also zur fußballerischen Rhetorik. Schön.

+++ 11.39 Uhr: Warum gilt die Test-Pflicht für Urlauber erst ab Samstag? Spahn erklärt, dass man schon seit Monaten Regelungen mit Risikogebieten hat. So gilt die zweiwöchige Quarantäne-Pflicht. Jetzt sei man an einem Zeitpunkt, wo auch noch relativ strikte Reisebeschränkungen gelten.

+++ 11.35 Uhr: Wie groß ist der Nutzen einer Schutzmaske? „Eigentlich müsste man über eine lange Zeit einen Bereich ohne Maske und einen anderen Bereich mit Maske haben, um zu vergleichen. Das ist in der Praxis natürlich nicht möglich. Es ist aber ein Erkenntnisgewinn, dass das Tragen einer Maske das Infektionsrisiko senkt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Es geht nicht gegen null, das ist auch wichtig zu wissen, aber es senkt das Risiko.“

+++ 11.31 Uhr: Wie achtet man darauf, dass sich auch Landrückkehrer an die Test-Pflicht halten? „Es gibt schon seit Wochen die Pflicht, sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub bei den örtlichen Gesundheitsbehörden zu melden. Das wissen viele nicht. Doch diese Pflicht gibt es. Viele informieren sich und halten sich dran.“

+++ 11.27 Uhr: Wer zahlt die Testpflichts? „Die Tests sind kostenlos für alle Reiserückkehrer. Mittelfristig sollten wir dahin kommen, als Europäische Union eine Testung vor Abflug zu verlangen. Da sprechen wir nicht von irgendwann, sondern in den nächsten Wochen. Da brauchen wir eine Lösung.“

+++ 11.24 Uhr: „Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss entweder den Nachweis erbringen, nicht das Virus in sich zu tragen oder er muss direkt den Test erdulden. Das geht nicht erst zwei Tage später. Wer nicht getestet wird und auch entgegen der Pflicht keinen Nachweis erbringt, muss zwei Wochen in Quarantäne. Diese Regel bleibt.“

+++ 11.23 Uhr: „Unser Ziel ist es, dass es Testzentren gibt. Wir wollen regionale Testzentren, wo idealerweise mehrere Personen hintereinander getestet werden.“ Spahn spricht dabei von sogenannten Test-Sprechstunden.

"Wir dürfen die Frage des Testens nicht zu einer sozialen Frage werden lassen. Von der Debatte ‚Wer sich einen Urlaub leisten kann, kann auch den Test bezahlen‘, halte ich nichts! Dieser Ansatz stellt unser Solidarsystem infrage", @jensspahn weiter. #COVID19 — BMG (@BMG_Bund) August 6, 2020

+++ 11.20 Uhr: Warum gibt es keine zweite Testung? „Das können die Behörden anordnen. Nach einem ersten Test hat man ja das erste Ergebnis. Dort kann dann eine zweite Testung angefordert werden. Einige Bundesländer haben das schon umgesetzt.“ Wieder verweist Spahn auf die deutlich höhere positive Testung bei Reiserückkehrer.

+++ 11.14 Uhr: Ist ein weiterer Lockdown denkbar? „Wissen Sie, mir ist die Frage viel wichtiger, wie wir das verhindern können. Deswegen bin ich dafür, dass wir aufeinander Acht geben und das so verhindern können.“

+++ 11.12 Uhr: Was passiert, wenn die Infektionszahlen weiter steigen und was kann man tun, um die Wirtschaft dennoch zu entlasten? „Wir haben gesehen, dass es vor allem einzelne Verstaltungen sind, die die Zahlen steigen lassen wie Geburtstage, aber auch religiöse Veranstaltungen. Deswegen ist auch klar, dass wir uns überlegen müssen, welche Feierlichkeiten und Veranstaltungen stattfinden können. Ich glaube nicht, dass man noch mal so umfangreich Geschäfte schließen lässt.“

+1045 #Neuinfektionen

7T-Inzidenz/100k EW vs (vor 7T)

Bund 6,3 (5,4)



NRW 12,2 (9,4)

BER 9,1 (7,7)

HH 7,1 (5,7)

HE 6,6 (5,7)

BY 5,9 (5,8)

SH 4,6 (3,8)

RP 4,4 (2,8)

NI 4,3 (3,1)

HB 4,3 (5,3)

BW 4,1 (5,0)

SL 3,5 (2,2)

MV 2,9 (2,9)

TH 2,0 (1,5)

BB 1,8 (1,6)

ST 1,6 (1,6)

SN 0,9 (0,7) — RKI Updates (@rki_updates) August 6, 2020

+++ 11.08 Uhr: Jetzt kommen die Fragen. Ab wann hat Deutschland eine zweite Welle? Spahn: „Ich halte die Frage wenig zielführend. Wir müssen schauen, wie sind die Infektionszahlen und wie können wir damit umgehen. Was besorgniserregend ist, ist der Trend, dass die Zahlen ansteigen. Stand heute kann das Gesundheitssystem mit der aktuellen Lage noch umgehen. Sollte das aber nicht mehr der Fall sein, dann breitet sich das Virus eben wieder sehr sehr schnell aus.“

+++ 11.07 Uhr: „Es gibt langsam das trügerische Gefühl, so schlimm war das doch gar nicht in den letzten Monaten. Das ist menschlich. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wir deutlich besser weggekommen sind als viele andere Länder.“

+++ 11.06 Uhr: „Ich habe angeordnet, dass Reiserückkehrer ab Samstag getestet werden müssen. Mir ist bewusst, dass das ein Eingriff in die Privatspähre ist. Es ist aber ein zumutbarer Eingriff.“

+++ 11.03 Uhr: Spahn spricht über die Teststrategie. Er betont, dass die Tests weiter kostenlos bleiben sollen, auch für Reiserückkehrer.

+++ 11.01 Uhr: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das zeigen die Zahlen deutlich“, betont Spahn zu Beginn.

Mit einem R-Wert knapp >1, mehr als 1.000 Fällen pro Tag, allen Altersgruppen und Regionen betroffen, muss man vom Beginn einer 2. Welle ausgehen. Aber ein stärkerer Anstieg droht erst im Herbst, wenn Schule voll läuft und mehr im Innenraum stattfindet https://t.co/sOVhznedRZ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 6, 2020

+++ 11 Uhr: Pünktlich um 11 Uhr geht es los. Jens Spahn tritt ans Podium.

+++ 10.58 Uhr: Nur noch wenige Minuten, dann geht es mit der Pressekonferenz los. Was Jens Spahn wohl zu sagen hat? Gleich sind wir schlauer.

+++ 10.28 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Offiziell soll es um die Corona-Teststrategie gehen. Doch drohen Deutschland neue Verschärfungen der Maßnahmen? Um 11 Uhr gibt es die Antwort.

Pressekonferenz mit Jens Spahn im Live-Ticker: Er hatte gewarnt

Erstmeldung vom Donnerstag, 06.08.2020, 10.25 Uhr: Berlin - Schon Ende Juli hatte Jens Spahn (CDU) gewarnt. Er muss es ja wissen. Schließlich ist er der Bundesminister für Gesundheit in Deutschland. Und weil es das Jahr 2020 ist, warnte Spahn über Twitter. Der Gesundheitsminister twitterte also: „Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland sind ein deutliches Warnsignal. Rückkehrer aus dem Ausland sollten sich testen lassen.“

Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland sind ein deutliches Warnsignal. #Rückkehrer aus dem Ausland sollten sich testen lassen. Mit der erweiterten #Testverordnung des Bundes ist das ab morgen freiwillig und kostenlos möglich. Das schützt alle! — Jens Spahn (@jensspahn) July 31, 2020

Als dann auch noch Gegner der Corona-Maßnahmen in Berlin zu Tausenden auf die Straße gingen und „Wir sind die zweite Welle skandierten, hatte Spahn genug. „Ja, Demonstrationen müssen auch in #Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienen unser aller Schutz; so gehen wir respektvoll miteinander um und schätzen den Verzicht so vieler in dieser Pandemie wert“, polterte er via Twitter. Dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland* in den Tagen darauf weiter angestiegen ist, dürften ihn nicht besänftigt haben.

Pressekonferenz mit Jens Spahn im Live-Ticker: Droht ein Lockdown?

Über 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen zu vermelden. Am Vortag waren es 741 gewesen, dienstags 879. Die Tendenz wirkt bedrohlich, immer häufiger hört man von einer „zweiten Welle“. Drohen gar neue Ausgangsbeschränkungen? Laut einer Umfrage vom „Spiegel“ rechnen 82 Prozent der deutschen Bevölkerung damit, dass es noch in diesem Jahr erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geben wird. Behalten sie recht?

Eine erste Antwort wird wohl Spahn auf der Pressekonferenz in Berlin* liefern. Thema wird vor allem die neue Teststrategie sein. Doch es wäre verwunderlich, sollte sich der Gesundheitsminister nicht auch zu möglichen neuen Kontaktbeschränkungen äußern. Er war es schließlich, der gewarnt hatte. (Von Nico Scheck) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks