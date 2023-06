Berufsschule in Lauterbach brennt

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In einer Berufsschule in Lauterbach (Vogelsbergkreis) ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei in der Schule eine Autowerkstatt in Brand geraten. Zur genauen Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Anwohner wurden wegen der Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Lauterbach - Zur Schadenshöhe lagen noch keine Schätzungen vor. dpa