Besitzer von abgeschlepptem Auto droht mit Fahrzeugsprengung

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Besitzer eines abgeschleppten Autos hat in Hanau damit gedroht, das Fahrzeug in die Luft zu sprengen. Der 48-Jährige habe gegenüber den Mitarbeitern des Abschleppdienstes behauptet, er habe etwas im Kofferraum, das er explodieren lassen könne, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit.

Hanau - Der Mann habe offenbar nicht bezahlen wollen und versucht, die Herausgabe seines Fahrzeuges zu erzwingen. Dieses war am Dienstagabend auf Anordnung der Stadtpolizei abgeschleppt worden. Nach der Drohung am Donnerstag wurde das Fahrzeug mithilfe eines Sprengstoffspürhunds durchsucht, ein explosiver Stoff wurde nicht gefunden. dpa