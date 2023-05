Bessere Kontrollen gegen überladene Brummis geplant

Überladene Laster sind ein Sicherheitsrisiko und verursachen auf Autobahnen immer wieder Verkehrsunfälle, weil zu schwere Fracht das Brems- und Fahrverhalten verändert. Die Autobahn GmbH des Bundes und das Bundesamt für Logistik und Mobilität wollen am Mittwoch (10.00 Uhr) auf einem Autobahn-Rastplatz nahe Niedernhausen im Taunus eine Kooperation vorstellen, um solche gefährlichen Lkw künftig rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen zu können.

Niedernhausen - Dafür sollen in kommenden Jahren spezielle Gewichtskontrollstellen an Rastanlagen eingerichtet werden. Das Bundesamt und die Autobahngesellschaft wollen am Rastplatz Theißtal an der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt vorstellen, wie Lkw effektiv kontrolliert werden können. Dabei geht es nicht nur um die Verkehrssicherheit, sondern auch um den Schutz der Infrastruktur, insbesondere der Autobahnbrücken. dpa