Betrunkener baut Unfall und schlägt Polizisten

Landkreis Kassel

+ © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat nahe Fuldatal einen Unfall verursacht und bei seiner Festnahme einen Polizisten geschlagen. Laut Atemalkoholtest hatte der Mann 1,9 Promille intus, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Der 45-Jährige sei am frühen Dienstagmorgen in Kassel aufgefallen, als er lallend aus einer Tankstelle getorkelt und davongefahren sei.

Kassel - Die Polizei nahm die Fahndung auf, wenige Minuten später meldete ein weiterer Zeuge einen demolierten Wagen auf der Verkehrsinsel einer Landstraße nahe Fuldatal. Eine Polizeistreife entdeckte den am Straßenrand laufenden Fahrer, bei der Festnahme schlug dieser einen Polizisten und wurde selbst leicht verletzt. dpa