Betrunkener versucht sich am Baumfällen: Zugchaos, Feuer, Rettungseinsatz als Folge

Von: Sebastian Richter

In Südhessen fällt ein Mann einen Baum. Dabei verschätzt sich der Betrunkene offenbar - der Baum kracht auf die Oberleitung einer nahegelegenen Zugstrecke.

Weiterstadt - Bahnchaos am Sonntag (4. Juni) in Südhessen: Ein Mann hat einen Baum gefällt, der auf die Oberleitung einer wichtigen Bahnstrecke krachte. So löste er Zugausfälle und massive Verspätungen aus, heißt es von der Bundespolizei am Montag. Vor den Arbeiten habe der Mann wohl einiges getrunken - die Fotoagentur KeutzTV berichtet, dass er zum Zeitpunkt der Aktion 1,4 Promille gehabt habe.

In Weiterstadt fällt ein Betrunkener einen Baum - oder versucht es zumindest. © Alexander Keutz/KeutzTV

Baumfällarbeiten in Weiterstadt: Züge können über Stunden nicht fahren

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in einem Garten in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg). Durch die Wucht des Baumes wurde die Oberleitung zerstört, Kabel rissen teilweise ab. Darüber hinaus entzündeten Funken mehrere Brände, KeutzTV spricht von zwei Brandflächen von je rund 100 Quadratmetern. Etwa 40 Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand zu löschen. Auf der Zugstrecke zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg konnten über Stunden keine Züge fahren.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Auch, wer für die Kosten der zweifelhaften Aktion aufkommen muss, ist zurzeit noch unklar. Auf den betrunkenen Holzfäller dürfte allerdings einiges zukommen. (spr)

