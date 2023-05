Beuth: Schutztechnik für Sprenger könnte Pflicht werden

Ein gesprengter Geldautomat steht am Rande einer Pressekonferenz des Landeskriminalamts. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Angesichts der vielen gefährlichen Sprengattacken gegen Geldautomaten könnte laut Hessens Innenminister Peter Beuth künftig mehr technischer Schutz bundesweit vorgeschrieben werden. „Es zeichnet sich nun auch in Deutschland ab, dass bei der nächsten Innenministerkonferenz (Mitte Juni) allseits für eine Verpflichtung der Banken zum Einbau von entsprechender Schutztechnik votiert wird“, erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch laut Mitteilung in Wiesbaden.

Wiesbaden - In Hessen werde ein Hinweisaufkleber eingeführt, „der von der Polizei an jenen Automaten angebracht wird, die bereits über neue Sicherheitstechnik verfügen. Der Aufkleber signalisiert den Sprengern, dass hier kein Geld zu holen ist und ihnen eine Sprengung nichts einbringt“, ergänzte Beuth.

Letztlich werde der „Bankraub 2.0“ nur beendet werden können, wenn die Täter mit ihren verheerenden Sprengungen nicht mehr an nutzbares Bargeld gelangten. „In den Niederlanden hat die flächendeckende Einführung von entsprechenden Schutztechniken in den Geldautomaten, das Phänomen gänzlich verdrängt“, erläuterte Hessens Innenminister. Hierzu gehört beispielsweise die automatische Verklebung oder Verfärbung von Geldscheinen bei einer Sprengattacke. In den Niederlanden gibt es allerdings auch tendenziell weniger Geldautomaten mit zudem weniger Bargeld.

Nach früheren Angaben des Landeskriminalamtes Hessen setzen die Täter „mittlerweile überwiegend hochgefährliche Festsprengstoffe ein, die ganze Filialen zerstören und dabei rücksichtslos die Leben von unbeteiligten Dritten wie Anwohnern und Bankkunden gefährden“. Oft sei es nur vom Zufall abhängig, dass keine unbeteiligten Passanten oder Anwohner verletzt oder gar getötet würden. In Hessen agierten oft Täter aus den Niederlanden, die nach den Sprengungen mit hochmotorisierten Fahrzeugen wieder auf der Autobahn davonrasten. dpa