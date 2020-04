Tragischer Wildunfall: Biber wird von Auto überfahren - Tiere sind streng geschützt

Im Schwalm-Eder-Kreis gab es einen Wildunfall: Ein Biber wurde von einem Auto erfasst und starb.

Ein Biber wurde in der Nacht zum Donnerstag Opfer eines Unfalls. Das streng geschützte Nagetier überquerte gegen 5.30 Uhr die Bundesstraße 83 in Höhe von Grebenau, als es von einem Auto erfasst wurde.

Ein 36-jähriger Mann aus Baunatal war mit seinem VW von Guxhagen kommend in Richtung Körle unterwegs. Obwohl der Fahrer noch versuchte, dem Tier auszuweichen und zu bremsen, erfasste er den Biber.

Biber in Nordhessen getötet: Tier hatte wahrscheinlich Bau an der Fulda

Die Biber waren Mitte des 20-Jahrhunderts in Europa fast ausgerottet und sind erst seit wenigen Jahren in unseren Breiten wieder heimisch. Daher ist es sehr bedauerlich, dass das Tier bei einem Unfall getötet wurde. Die Polizei vermutet, dass es seinen Bau am nahegelegenen Fuldaufer hat.

An dem Volkswagen entstand geringer Sachschaden am Unterboden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in Unfall verwickelt. Auch für die Beamten war es das erste Mal, dass sie einen Wildunfall mit einem Biber aufnehmen mussten.

Von Helmut Wenderoth

Biber in Nordhessen: 2013 wurde das Tier in der Region wieder nachgewiesen

Der Biber breitet sich immer weiter in Nordhessen aus, berichtet hna.de*. Im Kreis Kassel leben beispielsweise um Fuldabrück einige Tiere. Dort wurden 2013 erstmals wieder Spuren des Nagetiers gefunden. Bei diesen Spuren handelte es sich um die ersten seit 400 Jahren, in denen der Biber als ausgestorben galt. In der Region Kassel machen die Biber bisher keine Probleme.

Ebenfalls bei Fuldabrück hat ein Spaziergänger vor kurzem ein Foto von einem Biberpaar machen können. Die Tiere haben gerade Zärtlichkeiten ausgetauscht, berichtet hna.de*. Diese Beobachtung ist ungewöhnlich, denn eigentlich sind die Biber scheu und dämmerungsaktiv, sagt Roman Krettek. Er ist seit Kurzem Biberbeauftragter des Landkreises Kassel.

