Bielefeld mit „Fairplay“-Trikot im Relegations-Rückspiel

Polizeikräfte vor dem Fanblock der Bielefelder Fans. © Jörg Halisch/dpa

Arminia Bielefeld bestreitet das Relegations-Rückspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nach den Ausschreitungen beim Hinspiel am Freitag (0:4) mit dem Slogan „Fairplay“ auf dem Trikot. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der langjährige Trikotsponsor der Bielefelder verzichtet dafür am Dienstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) auf den eigenen Schriftzug.

Bielefeld - Aus Wut über die Leistung ihres Teams hatten Arminen-Anhänger am Freitag mit Pyrotechnik, Leuchtraketen und einem angedrohten Platzsturm für eine lange Spielunterbrechung gesorgt. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch.

Angesichts der Vorkommnisse und der Leistungen seines Teams zuletzt, befürchtet Trainer Uwe Koschinat auch am Dienstag heftige Fankritik. „Ich habe überhaupt keine Erwartung, dass die Fans uns rückhaltlos unterstützen, nicht nach dieser Saison. Das müssen wir uns zurückerobern. Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit, aber dem müssen wir uns stellen“, sagte Koschinat. „Für mich ist das allerwichtigste Ziel, dass alle Arminen nach dem Spiel - auch wenn es nicht gereicht haben sollte - der Mannschaft Respekt zollen können, isoliert für diese 90 Minuten. Dass wir uns ein wenig unsere Würde und unseren Anstand zurückholen.“ dpa