E-Bike-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Motorrad

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einer Kollision mit einem Motorradfahrer ist auf der Landstraße 3073 im Landkreis Marburg-Biedenkopf ein 82-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Sonntag auf Höhe des Rauschenberger Ortsteils Ernsthausen mit seinem E-Bike die Straße überqueren und wurde dort von einem Motorrad erfasst, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb.

Rauschenberg - Der 66 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße blieb dreieinhalb Stunden gesperrt. dpa