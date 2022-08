E-Bike-Fahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Eine E-Bike-Fahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Kreisstraße 51 in Grebenstein (Landkreis Kassel) tödlich verunglückt. Wie genau es zu der Kollision am Dienstagabend kam, war zunächst unklar, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen starb die 54-Jährige an der Unfallstelle. Wegen der Bergungsarbeiten blieb die Kreisstraße fast drei Stunden lang gesperrt.