14-jähriges Mädchen vermisst- Ein mysteriöser Anruf gibt Rätsel auf

Eine 14-Jährige aus Birkenau im Kreis Bergstraße (Nahe Mannheim) wird seit Sonntag vermisst. Sie wollte mit dem Bus nach Hause fahren. Ein mysteriöser Anruf des Mädchens gibt der Polizei Rätsel auf.

Ein junges Mädchen aus Birkenau bei Mannheim wird vermisst.

wird vermisst. Nach einem Besuch bei ihrem Freund verschwindet das Mädchen spurlos.

Ein Tag nach ihrem Verschwinden gibt ein mysteriöser Anruf der Vermissten der Polizei Rätsel auf.

Birkenau – Seit Sonntagabend (05.07.2020) wird die 14-jährige Lea Quadflieg aus Birkenau in der Nähe von Mannheim vermisst. Das Mädchen aus dem Stadtteil Nieder-Liebersbach war zu Besuch bei ihrem Freund im Gorxheimer Tal. Sie wollte mit dem Bus wieder zurück nach Weinheim bei Mannheim fahren, um gegen 19.30 Uhr von ihren Eltern dort abgeholt zu werden. Das Mädchen erschien aber nicht wie verabredet am Treffpunkt. Anrufe und Nachrichten der Eltern beantwortete sie nicht. Das Handy des vermissten Mädchens ist offenbar ausgeschaltet.

Junges Mädchen aus Birkenau bei Mannheim vermisst: Mysteriöser Anruf

Was dann am Montag (06.07.) passiert, erinnert an einen Krimi. Mit einer unterdrückten Handynummer nahm das vermisste Mädchen am Montagmittag Kontakt zu ihrem Freund auf. Sie sagte ihm, dass ihr Handy defekt sei und sie sich in einer größeren, ihr nicht bekannten Stadt, aufhielt. Das Gespräch sei dann ganz plötzlich beendet worden.

Die Polizei hat bislang alle bekannten Kontaktanschriften im Gorxheimer Tal, in Mannheim sowie Birkenau überprüft. Das sonst so zuverlässige Mädchen bleibt weiterhin verschwunden. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Junges Mädchen aus Birkenau bei Mannheim vermisst: Wer hat sie gesehen?

Die Polizei hat eine Beschreibung der Vermissten veröffentlicht.

Das vermisste Mädchen ist 1,65 Meter groß.

ist 1,65 Meter groß. Sie hat eine normale Figur.

Die Vermisste hat braune, schulterlange Haare.

hat braune, schulterlange Haare. Bei ihrem Verschwinden trug das Mädchen eine blaue Jeanshose, ein weißes T-Shirt und weiße Sneaker

+ Die 14-jähriges Lea aus Birkenau bei Mannheim wird seit Sonntag vermisst. Sie trug eine blaue Jeans, ein weißes Shirt und weiße Sneaker. © Polizei/Patrick Seeger/dpa

Wer hat die vermisste Lea Quadflieg gesehen und kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Alle Hinweise nimmt die Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen. Wenn Sie Hinweise zum Verschwinden der jungen Frau haben, können Sie sich außerdem an jede andere Polizeidienststelle wenden.

